El 68% de los mexicanos aprueba a Sheinbaum mientras la desaprobación se sitúa en el 32%

Según el sondeo, la celebración del Mundial en México no supuso un mayor índice de aprobación para la mandataria dado que las cifras fueron similares a las del mes de mayo, cuando obtuvo un 69% de aceptación.

Desde enero se mantiene estable el porcentaje de aprobación, cuyo máximo fue el 72% obtenido en febrero tras el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, en un operativo del Ejército mexicano.

En lo que va del año la cifra más baja de aprobación es el 68% de este mes, la misma que obtuvo Sheinbaum en abril.

En cuanto al desempeño de su Administración, solo un 13% de los encuestados aprueban la gestión contra el crimen organizado, mientras que el 76% la califican como "mala o muy mala".

Otras materias en la que los mexicanos suspenden al Gobierno federal es en la lucha contra la corrupción o en la seguridad pública, donde solo les aprueban el 20 % de los ciudadanos.

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Del otro lado, la gestión de los apoyos sociales es calificada como buena o muy buena por el 65% de los encuestados (seis puntos menos que en mayo), al tiempo que el manejo de la economía es aprobada por el 46%, aunque el 40% tiene una opinión desfavorable en este aspecto.

Para el 62%, el principal problema que enfrenta México sigue siendo la inseguridad pública, lo que representa una subida de nueve puntos porcentuales respecto al mes de mayo.

Sobre las cuestiones internacionales, destaca la percepción negativa que tienen los mexicanos de la relación entre Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump: el 49% desaprueba la gestión de la mandataria de su relación con el republicano, marcada por la presión en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, hay una división sobre el estado actual de las relaciones bilaterales, ya que el porcentaje es el mismo (40%) de quienes tienen opiniones positivas y negativas.

No obstante, el 51% de los mexicanos aprueban el papel del Gobierno federal en la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pese a que la cifra bajó siete puntos en medio de la negativa de Washington de prorrogar el acuerdo en sus "términos actuales".

Al ser cuestionada por esta encuesta, Sheinbaum afirmó este lunes que "vamos a seguir trabajando para el pueblo de México", a la vez que aseguró que su aprobación no es a su figura, sino al "proyecto de nación que representamos".

La encuesta realizada por El Financiero del 16 al 19 y del 21 al 28 de junio tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,1 %.