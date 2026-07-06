El 90 % de los libios quiere elecciones para unificar el país, según encuesta de la ONU

Desde 2011, con las protestas de la Primavera Árabe y el derrocamiento de Muamar Gadafi, Libia vivió un vacío de poder que desembocó en una guerra civil en 2014, cuando el oeste del país quedó bajo el mandato del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) y el este pasó a estar tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

En septiembre de 2021, un año después de acabar la guerra, hubo un intento de organizar comicios, pero finalmente quedaron suspendidos por las disputas sobre las reglas a seguir, la forma en que habían sido elegidos los principales candidatos y los recelos sobre el poder que tendrían un eventual mandatario y el Parlamento.

La misión de la ONU para Libia (UNSMIL) estableció una hoja de ruta en la que planteó la celebración de elecciones presidenciales y legislativas antes de finales febrero de 2027, con la implicación de todos los sectores de la sociedad, con los que ha mantenido un diálogo estructurado que concluyó el pasado junio.

En paralelo, realizó una encuesta entre la ciudadanía, con unos 6.000 participantes, de los que el 90 % apoyó unos "urgentes" comicios para unificar Libia, al considerar que "la división del país afecta negativamente a su vida diaria".

Además, según el sondeo, el 82 % abogó por la destitución "inmediata" de "figuras corruptas y violadores de derechos humanos", y el 74 % pidió que los culpables de delitos en el país "asuman responsabilidades ante los tribunales".

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El 30 % consideró necesario garantizar el regreso a sus lugares de origen de todas las personas desplazadas por la violencia de las milicias "y otras amenazas".

Los libios también mostraron, según la ONU, "especial" interés en poner fin a la corrupción y a la influencia de grupos armados en la política y en las decisiones del futuro del país.

Actualmente, el asesor del Gobierno estadounidense para África, Massad Boulos, también trabaja con las autoridades libias con el objetivos de unificar las instituciones y poner fin a la división, que se ha extendido casi 13 años.