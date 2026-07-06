El Ejército de Pakistán afirma que continuará sus operaciones contra territorio afgano

"Pakistán tiene el derecho inequívoco de defender a su pueblo del terrorismo, y las Fuerzas Armadas continuarán las operaciones basadas en inteligencia contra el terrorismo que emana del territorio controlado por los talibanes afganos", reza el comunicado del Ejército paquistaní (ISPR) emitido tras una conferencia presidida por el mariscal de campo Asim Munir.

Las relaciones bilaterales entre Pakistán y Afganistán permanecen tensas desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021. Islamabad acusa a Kabul de permitir a grupos insurgentes lanzar ataques en suelo paquistaní, una acusación que el Gobierno de facto afgano niega rotundamente.

Asimismo, Pakistán responsabiliza a la India de armar a facciones militantes radicadas en Afganistán, algo que Nueva Delhi rechaza.

El ISPR añadió que el foro expresó "graves preocupaciones por el continuo" uso del territorio afgano por parte del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes y los insurgentes baluchis para orquestar ataques dentro de Pakistán.

Pakistán ha llevado a cabo previamente ataques dentro de Afganistán, afirmando que su objetivo eran infraestructuras y escondites de militantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se han reportado bajas por ambas partes, aunque cada una cuestiona la versión de la otra: Pakistán sostiene que los muertos eran militantes, mientras que los talibanes afganos afirman que las bajas eran civiles.

La tensión aumentó el pasado 28 de junio tras unos ataques aéreos lanzados por Pakistán durante la noche contra las provincias orientales afganas de Paktia, Paktika y Kunar, que según la ONU dejaron al menos 28 civiles muertos.

El régimen talibán eleva a 36 los fallecidos en la ofensiva, mientras Islamabad niega bajas civiles y asegura que se trató de una operación antiterrorista en la que abatió a 29 insurgentes.

Según el lado paquistaní, los bombardeos fueron una represalia por el asesinato de tres miembros de sus fuerzas de seguridad el sábado en Karachi, en un ataque atribuido a presuntos terroristas vinculados a los talibanes paquistaníes.