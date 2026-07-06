El Líbano pide presionar a Israel para detener la destrucción y la ocupación en el sur

Durante una videoconferencia con el Grupo de Trabajo Estadounidense para el Líbano, Aoun afirmó que la permanencia de las tropas israelíes impide el despliegue del Ejército libanés y obstaculiza el establecimiento de las bases para una paz "justa y duradera", según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

El mandatario sostuvo que, mientras Israel mantenga su presencia en territorio libanés, será difícil avanzar en los objetivos compartidos por Estados Unidos y el Líbano para restaurar la soberanía, la independencia y fortalecer las instituciones del Estado.

Por su parte, Berri instó al Gobierno libanés y a la comunidad árabe e internacional a presionar a Israel para que detenga "la destrucción y la demolición sistemática de aldeas" en el sur del país, al asegurar que busca convertir amplias zonas de la región en "inhabitables".

En un comunicado difundido por su oficina y reproducido por ANN, el presidente del Parlamento afirmó que estas operaciones se intensifican en Bint Jbeil y en localidades de ese distrito, así como en Marjayoun, Nabatieh y Tiro, y sostuvo que esta situación "ya no se puede tolerar con el silencio" actual.

Sus declaraciones coincidieron con informaciones de ANN sobre nuevas operaciones del Ejército israelí en la localidad de Nabatieh al Fawqa, donde varios drones lanzaron dos granadas aturdidoras y posteriormente atacaron un vehículo en una carretera de la zona, lo que produjo la muerte de cuatro personas.

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El Líbano e Israel alcanzaron el pasado 26 de junio en Washington un acuerdo marco mediado por Estados Unidos con el objetivo de sentar las bases para una "paz y seguridad duraderas" entre ambos países tras varios días de negociaciones.

Según el Ministerio de Salud Pública libanés, al menos 4.301 personas han muerto y otras 12.199 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí en el Líbano.