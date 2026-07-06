El régimen de Guinea-Bisáu convoca un referéndum para blindar los poderes del presidente

La consulta popular, que cuenta con el dictamen favorable del Tribunal Supremo de Justicia, se realizará mediante sufragio universal, directo, secreto y personal.

Los votantes deberán responder con un 'Sí' o un 'No' a la siguiente pregunta oficial: "¿Está de acuerdo con la entrada en vigor de la nueva Constitución de la República aprobada por el Consejo Nacional de Transición?".

El núcleo de la reforma constitucional radica en la reconfiguración del Ejecutivo, que de recibir el visto bueno de las urnas, permitirá al presidente integrarse en el Consejo de Ministros, aunque sin asumir formalmente la jefatura de Gobierno.

Además, le otorgará al jefe de Estado la facultad de nombrar al primer ministro de manera discrecional, independientemente de los resultados de las elecciones o de la existencia de una mayoría política en el Parlamento.

Horta Inta-A, quien asumió el mando interino tras el golpe de Estado que sacudió al país, justificó la convocatoria alegando el estricto cumplimiento de los procedimientos legales vigentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la oposición acusa a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) de "injerencia inadmisible" en los asuntos internos del país, después de que enviados de la organización validaran y "aplaudieran" públicamente la hoja de ruta de la junta militar para este referéndum.

Para la oposición, este respaldo supone una legitimación internacional del golpe de Estado de noviembre de 2025, un aval que consideran “contradictorio” en un momento en que Guinea-Bisáu se encuentra formalmente suspendida de la propia CEDEAO, de la Unión Africana (UA) y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

Guinea-Bisáu está considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado (1980, 1998/99, 2003 y 2012).