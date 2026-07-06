El Reino Unido sanciona a científicos rusos vinculados al agente nervioso Novichok

Según el Ministerio de Exteriores, el agente nervioso fue utilizado en el ataque que causó la muerte accidental de la británica Dawn Sturgess en Salisbury (sur de Inglaterra) en 2018, mientras que la toxina se empleó contra el opositor ruso Alexéi Navalni, cuya muerte en 2024 en una colonia penitenciaria del Ártico Londres atribuye a Moscú.

El ministerio afirmó en un comunicado que las medidas se dirigen contra responsables rusos de un programa de armas químicas "ilegal" y "no declarado", al considerar que participaron en el desarrollo y producción de sustancias tóxicas cuyo uso está prohibido por la Convención sobre las Armas Químicas.

Entre los sancionados figuran Artur Zhirov, Andrei Antokhin, Sergei Chepur, Vladimir Kondratyev, Aleksandr Makhlay, Ivan Kravstov y Viktor Taranchenko, así como los institutos estatales SC Signal y el Instituto Estatal de Investigación de Medicina Militar (GNIII VM).

El comunicado recuerda además que el Reino Unido ya sancionó en octubre de 2020 al Instituto Estatal de Investigación de Química Orgánica y Tecnología (GosNIIOKhT), donde trabaja Kondratyev.

Según el Gobierno británico, Kondratyev fue coautor de un estudio sobre las propiedades tóxicas de la Epibatidine, mientras que Antokhin y Taranchenko participaron en investigaciones sobre el agente nervioso Novichok.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El anuncio se produce en vísperas de la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Ankara, donde el Reino Unido prevé coordinar con sus aliados nuevas medidas para reforzar la seguridad frente a Rusia y reiterar el apoyo militar a Ucrania.

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, afirmó que "el uso reiterado de armas químicas por parte de Rusia constituye una repugnante violación del derecho internacional y una amenaza directa para la seguridad global".

"Desde el uso del agente nervioso Novichok en Salisbury hasta la Epibatidine en Siberia, que envenenó a Dawn Sturgess y Alexéi Navalni, Rusia sigue utilizando herramientas bárbaras para causar muerte y sufrimiento a civiles inocentes, también en Ucrania", añadió.