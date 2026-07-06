Expertos analizarán en Honduras las causas sobre las violencias en las comunidades

El Simposio Internacional 'Construcción de paz comunitaria: empoderamiento pacifista, violencias y desplazamiento forzado', se iniciará el martes y busca promover el intercambio de conocimientos y experiencias sobre los desafíos que enfrenta el país para fortalecer los procesos comunitarios de construcción de paz, en un contexto marcado por la violencia y el desplazamiento forzado, indicó en un comunicado la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

También, añadió que el evento que es auspiciado por la UNAH, a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas) de la Facultad de Ciencias Sociales (Fccss), en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), es un espacio académico orientado a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que plantea la construcción de paz en comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado.

La jornada se iniciará el martes con la conferencia titulada 'La integralidad de los procesos de construcción de paz: sustentabilidad ambiental, género y participación ciudadana', que será impartida por Úrsula Oswald, profesora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las voces más reconocidas en el campo de los estudios de paz y conflicto a nivel mundial.

La UNAH señaló además que el miércoles se desarrollarán paneles especializados en los que representantes de diversos sectores debatirán sobre las muertes violentas en Honduras y sus impactos comunitarios; las experiencias de construcción de paz comunitaria, sus buenas prácticas y lecciones aprendidas; y las alternativas para transitar de las violencias y el desplazamiento hacia convivencias pacíficas.

"Frente a los desafíos que enfrenta Honduras por las violencias directas, estructurales y culturales, así como por el desplazamiento forzado interno que impacta en las comunidades, la UNAH reafirma, a través de este simposio, su compromiso con la generación de conocimiento, propuestas y articulaciones institucionales orientadas a fortalecer los procesos comunitarios de construcción de paz y desarrollo humano sostenible", indicó la máxima casa de estudios.

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La violencia en Honduras deja más de diez muertos diarios y representa uno de los mayores problemas sociales del país centroamericano, que tiene una población de diez millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres.

El país también registra altos índices de asesinatos de mujeres, en su mayoría con armas de fuego, con alrededor de 150 en lo que va de 2026, según cifras del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H).