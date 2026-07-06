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06 de julio de 2026 a la - 13:10

Fráncfort sube un 0,15 % tras recogida de beneficios después de llegar a los 25.900 puntos

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Fráncfort (Alemania), 6 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió hoy un 0,15 % tras recogida de beneficios después de llegar a los 25.900,10 puntos, máximo histórico intradía, impulsado por las ganancias de los fabricantes de armamento.

Por EFE

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,15 % al cierre , hasta 25.817,89 puntos.

También se publicaron algunos datos positivos de la economía alemana.

La cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana creció en mayo un 1,9 % respecto a abril y un 6,2 % en términos interanuales.

El índice de confianza inversora en Alemania de la asesora Sentix subió en julio hasta -19,4 puntos desde los -28,5 puntos en junio.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió un 3,3 %, hasta 1.130 euros, ante la falta de avances en las negociaciones para lograr la paz en Ucrania y la posible compra en Francia de Exail por parte de Thales.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 1,8 %, hasta 254,20 euros, y Deutsche Bank lo hizo un 1,5 %, hasta 32,30 euros.

El grupo químico y farmacéutico Bayer cedió un 4,1 %, hasta 51,18 euros, y la farmacéutica y biotecnológica Merck bajó un 2 %, hasta 142,80 euros.

El fabricante de neumáticos Continental perdió un 2,2 %, hasta 74,34 euros, pese a la venta de ContiTech y el reparto de un dividendo extraordinario con parte de los ingresos de la operación y después de que Kepler dejara de recomendar comprar las acciones.