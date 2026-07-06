Fráncfort sube un 0,15 % tras recogida de beneficios después de llegar a los 25.900 puntos

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,15 % al cierre , hasta 25.817,89 puntos.

También se publicaron algunos datos positivos de la economía alemana.

La cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana creció en mayo un 1,9 % respecto a abril y un 6,2 % en términos interanuales.

El índice de confianza inversora en Alemania de la asesora Sentix subió en julio hasta -19,4 puntos desde los -28,5 puntos en junio.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió un 3,3 %, hasta 1.130 euros, ante la falta de avances en las negociaciones para lograr la paz en Ucrania y la posible compra en Francia de Exail por parte de Thales.

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Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 1,8 %, hasta 254,20 euros, y Deutsche Bank lo hizo un 1,5 %, hasta 32,30 euros.

El grupo químico y farmacéutico Bayer cedió un 4,1 %, hasta 51,18 euros, y la farmacéutica y biotecnológica Merck bajó un 2 %, hasta 142,80 euros.

El fabricante de neumáticos Continental perdió un 2,2 %, hasta 74,34 euros, pese a la venta de ContiTech y el reparto de un dividendo extraordinario con parte de los ingresos de la operación y después de que Kepler dejara de recomendar comprar las acciones.