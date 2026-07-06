Francia pide a Moscú que cese su "baño de sangre" en Ucrania tras nuevos ataques en Kiev

En un mensaje en sus redes sociales, el ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, denunció que "los misiles balísticos de Vladímir Putin (el presidente ruso) volvieron a atacar edificios residenciales en Ucrania", y elevan a al menos 14 los fallecidos al sumarse las víctimas de los bombardeos de la pasada semana.

"Este baño de sangre debe cesar", afirmó Barrot, quien expresó la solidaridad de Francia con "la resistencia ucraniana, que mantiene al ejército ruso en jaque en toda la línea del frente".

En una declaración, un portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores denunció que Rusia lanzó "un nuevo ataque masivo con cientos de drones y misiles" contra la capital ucraniana, dirigido deliberadamente contra barrios residenciales habitados por civiles.

Para el portavoz, estos bombardeos constituyen "una nueva vulneración del derecho internacional humanitario" y reiteró su apoyo a Ucrania y a su población "en este día de duelo".

Asimismo, aseguró que continuará respaldando a Kiev "hasta el advenimiento de una paz justa y duradera".

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Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, el balance de víctimas mortales en Kiev ascendió a 14 personas, mientras que otras 56 resultaron heridas, entre ellas siete niños.

En la cercana localidad de Vishneve, situada a unos dos kilómetros al suroeste de la capital, murieron otras seis personas, mientras que más de 500 fueron evacuadas por el riesgo de una "segunda detonación", informó el ministro ucraniano del Interior, Igor Klimenko.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que durante el ataque fueron alcanzados depósitos de combustible en Vishneve y que el objetivo de la operación eran instalaciones de la industria militar ucraniana.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia empleó 68 misiles y 351 drones, incluidos 29 misiles balísticos, ninguno de los cuales pudo ser interceptado por las defensas antiaéreas ucranianas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó el bombardeo de "acto terrorista" y reclamó a los aliados europeos y a Estados Unidos que refuercen con urgencia las capacidades de defensa antimisiles de su país, en vísperas de la cumbre anual de la ONU que comienza este martes en Ankara.

El ataque se produce cuatro días después de otro bombardeo masivo ruso contra Ucrania que dejó una treintena de muertos y causó importantes daños en edificios residenciales, mientras Moscú sostuvo igualmente que había atacado instalaciones de la industria militar ucraniana.