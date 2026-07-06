Gobierno de El Salvador confirma influencia de El Niño, con más calor y menos lluvias

El Salvador "está dentro de la época lluviosa en la que llueve menos debido a la canícula, período en el que las precipitaciones se vuelven menos frecuentes pero no significa que dejará de llover por completo", explicó la entidad en un hilo de mensajes en X.

Indicó que en este 2026 "bajo la influencia del fenómeno de El Niño se espera menos lluvias, más calor y más días secos", y apuntó que las zonas con mayor impacto son el oriente del país y las cercanas a la costa.

El MARN señaló que El Fenómeno de El Niño continuará durante julio y agosto, y que, dependiendo de la intensidad, la disminución de lluvias puede provocar sequía meteorológica débil (5 a 10 días consecutivos secos), moderada (11 a 13 días secos) y fuerte (más de 16 días secos).

El Salvador enfrentó recientemente una ola de calor - que duró 12 días - con "temperaturas extremas" superiores a los 40 grados Celsius en algunas zonas del país, donde incluso se han alcanzado récords, informó en su momento el Ministerio de Medio Ambiente.

Las autoridades de Salud no registraron afectaciones en los ciudadanos a causa de estas altas temperaturas, un fenómeno que ya se ha registrado en años anteriores.

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó recientemente que El Niño evolucionará rápidamente en los próximos meses hasta convertirse en un episodio fuerte, lo que acentuará la probabilidad de fenómenos extremos y desastres naturales.

Según los datos, el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental se acelerará entre julio y septiembre y dará lugar a un episodio fuerte de El Niño, con anomalías de la temperatura superficial del mar superiores a los 2 grados Celcius.