Gobierno de Miami y equipo de los Marlins abren centro de acopio de ayuda para Venezuela

El punto de recogida abrirá durante ocho horas diarias y funcionará al menos una semana, un plazo que podrá prolongarse otros siete días si la necesidad persiste.

Durante una rueda de prensa en el estadio, la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, pidió una ayuda sostenida y advirtió de que la reconstrucción del país llevará años.

"Este desastre no fue de un solo día; no basta con limpiar una semana. El trabajo de levantar al pueblo de Venezuela y reparar sus comunidades va a durar años", subrayó.

Higgins relató que los bomberos que regresaron describieron lo que vieron como "mil tsunamis" y añadió que un equipo de búsqueda y rescate de la ciudad viajó la semana pasada al país, donde ayudó a salvar la vida de un hombre atrapado.

"Aunque ya hemos enviado muchas cosas a Venezuela, siguen teniendo necesidades; necesitan más, necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo", afirmó el comisionado (concejal) Rolando Escalona, quien impulsó la idea.

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Tanto Higgins como Escalona aseguraron que trabajan con el Departamento de Estado de Estados Unidos y otras organizaciones para que la ayuda no se desvíe y llegue a quienes la necesitan.

La alcaldesa Higgins sostuvo que en Venezuela hay "un régimen en el que no podemos confiar".

La comisionada (concejal) del condado de Miami-Dade Vicki L. López, que representa al Distrito 5, recordó que en el área metropolitana de Miami vive una numerosa comunidad venezolana y llamó a los residentes a implicarse. "No hay nada más importante que estar ahí para tus hermanos y hermanas", afirmó.

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el centro de Venezuela el pasado 24 de junio, con epicentro al oeste de Caracas, y dejaron al menos 3.342 muertos y 16.840 heridos, según el último balance oficial del Gobierno venezolano.

La presidenta de los Miami Marlins, Caroline O'Connor, dijo a la prensa que el club pone sus instalaciones a disposición de la campaña y que también recogerá donaciones en los accesos del estadio durante los partidos de esta semana.

"Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela y con todas las personas de nuestra comunidad que están sufriendo", manifestó.

Desde el comienzo de la tragedia la comunidad venezolana de Florida, la mayor del exilio en Estados Unidos, ha movilizado ayuda a través de decenas de organizaciones.