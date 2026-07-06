Guterres celebra pasos hacia el alto el fuego tras disolverse Gobierno de Hamás en Gaza

El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza anunció este lunes su disolución para pasarle el testigo al comité formado por palestinos que deberá administrar el enclave de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego, y la permanencia en sus puestos mientras tanto solo del personal "técnico y profesional".

"Acogemos cualquier medida que contribuya a la aplicación del acuerdo de alto el fuego y al avance de los objetivos reflejados en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, incluida la plena implementación del alto el fuego, la protección de los civiles y la entrega sin obstáculos de ayuda humanitaria", señaló en un comunicado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Asimismo, reiteró su respaldo a los esfuerzos para "avanzar hacia una gobernanza palestina unificada bajo la Autoridad Palestina".

En concreto, se disolvió el llamado Comité de Emergencia del Gobierno de Gaza, creado por Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023 para gobernar la Franja, y la persona que estaba a cargo de él de forma interina, Muhammad Abdul Jaliq al Farra, presentó su dimisión.

En su comunicado, el Gobierno gazatí reitera su "plena disposición de entregar las riendas" al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), un grupo de tecnócratas palestinos creado como parte del acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos, pero al que Israel aún no ha dejado entrar en la Franja palestina.