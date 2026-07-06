Itaipú transfirió 239 millones de dólares al Estado paraguayo en primer semestre de 2026

Las transferencias están contempladas en el Anexo C del Tratado de Itaipú, que establece las bases financieras de esta represa, considerada una de las más grandes del mundo.

En un comunicado, la Entidad Binacional de Itaipú señaló que en el primer semestre el Ministerio de Economía y Finanzas paraguayo recibió 131 millones de dólares por concepto de regalías y 66 millones de dólares por compensaciones de cesión de energía.

Además, depositó 42 millones de dólares a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay por "resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital".

Solo en junio pasado, Itaipú transfirió al Tesoro paraguayo 33,7 millones de dólares, según la nota.

Desde agosto de 2023, cuando inició la Administración del presidente paraguayo, Santiago Peña, hasta junio la hidroeléctrica pagó unos 1.461 millones de dólares al Estado.

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De enero a junio de 2025, la Itaipú Binacional transfirió al Estado paraguayo 269 millones de dólares, una cifra 11,1 % inferior a la registrada este semestre, lo que equivale a una diferencia de unos 30 millones de dólares, según datos de la entidad.

El Anexo C fue firmado en 1973 y determina que ambos países tienen el derecho al 50 % de la energía generada por la central.

Los Gobiernos de Paraguay y Brasil se encuentran negociando el Anexo C, un documento que tenía que revisarse pasados 50 años de su entrada en vigor, fecha que se cumplió en agosto de 2023.

Itaipú, que aprovecha el caudal del río Paraná y está ubicada en la frontera entre la ciudad paraguaya de Hernandarias y Foz de Iguazú, es la tercera hidroeléctrica más potente del mundo, por detrás de las chinas Tres Gargantas y Baihetan.