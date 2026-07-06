Kazajistán denuncia efectos en el país de ataques contra infraestructura energética rusa

Según el ministro del Interior kazajo, Yerzhán Sadenov, este año se impidieron 593 intentos de exportación ilegales de productos petrolíferos, por un total de más de 40.000 litros.

Las autoridades también están vigilando gasolineras en las que aumentaron anormalmente el volumen de servicio.

A raíz de la crisis de falta de combustible en Rusia a causa de los ataques ucranianos, los ciudadanos rusos cruzan la frontera kazaja para repostar y en ocasiones llenar contenedores para su contrabando, por lo que las autoridades kazajas se han visto obligadas a aumentar la vigilancia e invertir más recursos para los controles aduaneros.

En los últimos días se registraron 61 intentos de contrabando por volumen superior a tres toneladas, según el viceministro de Finanzas kazajo, Yerzhán Birzhánov.

Por otro lado, los ataques contra las refinerías rusas, que en las últimas semanas golpearon a las regiones de Yaroslavl, Nozhni Nóvgorod y Sarátov, afectan al flujo de productos kazajos a Rusia.

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Ello llevó a que en Astaná se celebrase una reunión de emergencia del Gobierno ante la amenaza de escasez de productos petrolíferos antes de la temporada de cosecha de trigo, uno de los principales productos de exportación de la república centroasiática.