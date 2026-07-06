La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,19 %

En tanto, el índice general S&P BYMA ascendió 2,15 %, a 135.889.857,25 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (+4,8 %) y BBVA Argentina (+4,8 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Cresud (-0,7 %) y Transportadora Gas del Norte (-0,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 0,8 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 408 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.510 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial aumentó bajó a 1.485 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.515 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), bajó 1,5 %, a 1.572,44 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,1 %, a 1.525,47 pesos por unidad.