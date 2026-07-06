La Bolsa de México gana un 0,61 % tras dos cierres a la baja y sube a 67.466,46 unidades

"En la sesión se elevó el apetito por el riesgo en el mercado de capitales de Estados Unidos, donde destacaron las ganancias en el sector tecnológico; en Europa la mayoría de los mercados cerraron con pérdidas", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0,61 % luego de dos sesiones al hilo de pérdidas".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Bolsa Mexicana de Valores (+2,41 %), Grupo México (+1,64 %), Televisa (+1,59 %), Kimberly-Clark (+1,53 %) y Grupo Carso (+1,52 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el movimiento de este lunes el índice mexicano registra un avance del 0,75 % en el inicio de julio y en lo que va del año acumula un 4,91 %.

Regional y Banorte lideraron los avances, mientras que Grupo Carso, América Móvil y Arca Continental fueron las más rezagadas.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,51 % frente al dólar, al cotizar en 17,39 unidades por billete verde, frente a los 17,48 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 178 millones de títulos por un importe de 15.487 millones de pesos (unos 890,5 millones de dólares).

De las 706 empresas que cotizaron en la sesión, 395 cerraron con sus precios al alza, 293 registraron pérdidas y 18 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 10,15 %; de la firma Financiera Independencia (FINDEP), con el 4,05 %, y de la propia Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el 2,41 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el -12,55 %; de la productora y distribuidora de productos diversos Nutrisa (NUTRISA A), con el -4,85 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -2,6 %.