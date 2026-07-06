La bolsa española pierde un 0,85 % y los 19.700 puntos, alejándose de la zona de máximos

El selectivo español retrocedió 168,6 puntos y terminó en los 19.683,8 puntos. Pese a estas caídas, en lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 13,73 %.
La Bolsa española abrió con retrocesos del 0,26 %, que se fueron ampliando a lo largo de la sesión hasta ceder ese 0,85 %.
De esta forma, el IBEX 35 se alejó de los 19.852,4 puntos, niveles récord, con los que terminó la semana pasada.
De las grandes empresas, la energética Iberdrola cedió un 3,81 %; la multinacional textil Inditex, un 2,13 %; y la empresa de telecomunicaciones Telefónica, un 1,92 &.
Por otro lado, el banco BBVA sumó un 0,18 % y el Santander, un 0,72 %.