La brasileña Azul recibe aprobación para cotizar acciones en la Bolsa de Nueva York

Con este movimiento, la compañía adelantó que cancelará de forma voluntaria su cotización actual en la NYSE American, la división del mercado neoyorquino destinada a empresas de pequeña y mediana capitalización.

Según el comunicado, la aerolínea prevé que sus papeles comiencen a negociarse en el mercado principal de la bolsa a partir de la sesión del próximo jueves.

El CEO de Azul, John Rodgerson, calificó este acontecimiento como "un nuevo capítulo" para la empresa, que "aumentará su visibilidad en la comunidad global de inversiones".

El ejecutivo destacó que, tras finalizar su proceso de reestructuración, la compañía aérea emerge con una "gobernanza mejorada, una estructura de capital simplificada y una base sólida para generar valor a largo plazo".

La aerolínea había solicitado acogerse al mecanismo de protección judicial del Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos en mayo de 2025, un proceso que concluyó oficialmente el pasado mes de febrero.

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En la nota divulgada este lunes, la empresa aclaró que las negociaciones y operaciones de sus acciones ordinarias en la Bolsa de São Paulo continuarán desarrollándose de manera habitual y sin modificaciones.

La compañía opera en más de 150 ciudades brasileñas con unas 250 rutas directas en el país y vuelos internacionales a Lisboa, París y Orlando (EE. UU.).