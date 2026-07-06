La cadena británica ITV acuerda la venta de su división de entretenimiento a Sky

En un comunicado remitido a la Bolsa de Valores de Londres, ITV señaló que el acuerdo integrará esa división en Sky para crear un competidor de peso frente a los gigantes mundiales de 'streaming'.

La venta, que se espera quede completada en la segunda mitad de 2027, incluye los canales de televisión en abierto de ITV y su servicio de 'streaming' ITVX.

No obstante, no abarca la producción de ITV -Estudios ITV -responsable de programas populares como "I'm a celebrity" (soy una celebridad)-.

En virtud del acuerdo, tras la venta, ITV Studios se convertirá en un negocio global dedicado exclusivamente a la creación de contenidos, con sus acciones cotizando en la Bolsa de Londres y un acuerdo a largo plazo para suministrar programación a la entidad resultante de la unión de Sky y ITV.

La consejera delegada del grupo Sky, Dana Strong, dijo que esta unión permite reunir "lo mejor de la televisión en abierto, la televisión de pago y el 'streaming', garantizando que los espectadores de todo el Reino Unido sigan disfrutando de una programación británica excepcional en un mundo en rápida evolución".

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"ITV seguirá siendo una cadena de servicio público clave en la vida británica, y nos entusiasma el futuro que podemos construir juntos", agregó.

El presidente de ITV, Andrew Cosslett, señaló por su parte que "durante más de siete décadas, ITV ha desempeñado un papel importante y muy apreciado en la vida pública del país. En un momento de rápidos cambios en el sector, es oportuno asegurar el papel fundamental de ITV como radiodifusor de servicio público".

"Esta operación lo consigue mediante la integración de la división de Medios y Entretenimiento (M&E) de ITV con Sky", creando un líder británico con "los recursos necesarios para competir mejor con las plataformas de 'streaming' globales", añadió.