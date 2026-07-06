La colección Pérez Simón fijará su sede durante 50 años en un edificio público de Madrid

El futuro centro de arte acogerá más de 200 obras de grandes maestros como Lucas Cranach el Viejo, Pieter Brueghel el Joven, El Greco, Van Dyck, Teniers, Boudin, Burne-Jones, Lord Leighton, Moreau, Renoir, Van Gogh, Alma-Tadema, Pissarro, Sorolla, Gauguin, Vouillard, Anders Zorn, Diego Rivera, Zuloaga, Picasso, Degas, Tamara de Lempicka, René Magritte, Paul Delvaux, Dalí, Andy Warhol y Takashi Murakami, detalló el Ayuntamiento de Madrid en 2023.

Fue entonces cuando comenzó a fraguarse un acuerdo entre el Consistorio madrileño y la Fundación Colección Pérez Simón para que Madrid se convirtiera en sede de una de las colecciones más importantes de América Latina, que recorre la historia del arte desde la Edad Media hasta al actualidad.

Ahora, ese acuerdo cristaliza con la presentación este lunes del proyecto para que la fundación se asiente en la Serrería Belga, un edificio del Ayuntamiento de Madrid.

"Hoy vemos hacerse realidad el sueño de mi padre, un sueño nacido de la convicción de que el arte alcanza su verdadero sentido cuando se comparte y se pone al servicio de la sociedad", dijo en la presentación María José Pérez Simón, hija del coleccionista que habló en nombre de la Fundación Colección Pérez Simón.

"Construimos un lugar de encuentro entre el arte y los individuos, entre el pasado y el futuro. Es un verdadero gusto hacerlo aquí, en Madrid", añadió en el acto, en el que también intervinieron autoridades madrileñas, la hija de Pérez Simón.

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El empresario y coleccionista nació en Asturias, en el norte de España, en 1941, y emigró a México con sus padres a los 5 años.

El germen de su colección se remonta a 1964, cuando realizó un viaje por Europa que dedicó sobre todo a visitar aquellos museos que custodiaban las obras de arte que más admiraba.

El proyecto presentado este lunes contempla la cesión por 50 años de la Serrería Belga y las obras de adecuación del edificio al nuevo uso, que darán comienzo a lo largo de 2026. Los trabajos durarán aproximadamente un año y medio y estarán financiados en su totalidad por la Fundación Colección Pérez Simón.

La actuación, que también afectará a calles y plazas aledañas, optimizará las salas de exposición de la Serrería Belga, mejorará los recorridos interiores, actualizará las instalaciones de climatización, iluminación, protección contra incendios y eficiencia energética.

El estudio de arquitectura Langarita-Navarro, que fue galardonado en 2013 con el Premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo por la rehabilitación de Serrería Belga, ha sido el encargado de realizar el proyecto.

La Serrería Belga es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid ubicado en un singular edificio industrial del siglo XX y en pleno centro de la ciudad, en medio del conocido como Triángulo del Arte de Madrid (el que forman el Museo del Prado, el Thsyssen-Bornemisza y el Reina Sofía) y muy cerca de otros espacios culturales como el Caixa Forum.

También está dentro del Paisaje de la Luz, una céntrica zona de Madrid reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.