Mundo
06 de julio de 2026 a la - 07:55

La española Iberia retomará el 9 de julio vuelos regulares con Venezuela tras terremotos

Imagen sin descripción

Madrid, 6 jul (EFE).- La aerolínea española Iberia retomará el próximo 9 de julio sus vuelos regulares entre España y Venezuela, suspendidos desde el pasado 26 de junio como consecuencia de los terremotos registrados en el país suramericano, según informó este lunes la compañía.

Por EFE

Iberia operará dos vuelos semanales entre Madrid y el aeropuerto Internacional de Valencia (Venezuela), con salidas los jueves y domingos.

Los vuelos de regreso a Madrid realizarán una escala técnica en Santo Domingo.

Los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela obligaron a cerrar temporalmente el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, por los daños que sufrieron sus instalaciones.

La cifra de fallecidos por los terremotos aumentó en el último balance a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, la gran mayoría en el estado La Guaira, el más devastado del país, informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en un reporte en el que no cifró a los desaparecidos.

La iniciativa ciudadana 'Desparecidos Terremoto Venezuela', una web para poder reportar a familiares en paradero desconocido, ha registrado hasta ahora más de 31.000 personas a las que no se ha podido contactar.