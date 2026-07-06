La Feria del Libro de Guatemala estará dedicada a la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú

El encuentro, que se extenderá hasta el 19 de julio en la capital guatemalteca, coincide con la antesala de la conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz (1996) que pusieron fin a 36 años de un cruento conflicto armado interno que dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, en su mayoría indígenas mayas.

Este es el trasfondo por el cual los organizadores decidieron dedicar esta edición XXIII a Menchú, para reconocer su trayectoria en dicho proceso de pacificación y memoria.

La premio nobel de la paz 1992 reivindicó los inicios de la Feria del Libro en una recientes declaraciones a EFE, al señalar que "fue una actividad de valientes, de soñadores, de gente dispuesta a rendir homenaje a algo que es lo único más grande que tiene la humanidad, y que es el conocimiento".

Bajo el lema 'Vamos por un país de lectores', la organización prevé superar los 100.000 visitantes a través de 667 actividades, que incluyen el foro profesional Contec —impulsado por la Feria del Libro de Frankfurt— y la participación del escritor guatemalteco Dante Liano, junto a invitados internacionales como la ilustradora argentina Mariana Ruiz Johnson y la poeta mexicana Nadia López García.

La delegación de Alemania articulará su participación bajo el concepto 'Historias que construyen puentes', una propuesta que, con el respaldo del Goethe-Institut, se enfocará en la juventud, la reconciliación y la memoria histórica del país europeo.

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Entre las principales novedades operativas destaca la distribución gratuita por parte del gremio de editores de 30.000 ejemplares bilingües en español y siete diferentes idiomas mayas, correspondientes a las obras del escritor local Julio Serrano Echeverría.