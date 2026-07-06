La inflación en la OCDE subió en mayo al 4,6 % por la energía antes del acuerdo EEUU-Irán

En mayo, el incremento interanual de la energía pasó a ser del 15,8 %, frente al 13,2 % en abril, destacó este lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que precisó que entre los 37 países miembros para los que hay datos, la inflación de la energía subió en 26 y disminuyó en los otros 11.

España fue uno de estos últimos, ya que la inflación energética se redujo en un mes del 6,6 % al 5,9 %, y la inflación general se mantuvo estable en el 3,2 % (3,6 % en términos armonizados).

La inflación energética superó el umbral del 20 % en Estados Unidos, Canadá, Lituania y Turquía.

Al contrario de lo que ocurrió con la energía, el alza de los precios de la alimentación se ralentizó en el conjunto de la OCDE, al pasar del 4 % en términos interanuales en mayo al 3,6 % en junio.

Como ya ocurría en abril, Colombia fue en mayo el segundo país con la inflación general más elevada, en concreto un 5,8 % (una décima más que el mes anterior), sólo por detrás de Turquía, que la tiene desbocada (32,6 %).

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También tenían tasas superiores al 5 % Grecia, Islandia y Lituania, mientras que en el otro extremo Costa Rica fue el único miembro de la OCDE con una inflación negativa (-1 %, frente al -1,6 % en abril). Fue particularmente baja en Suiza (0,6 %) y en Suecia (0,8 %).

La inflación se quedó en mayo por debajo de la media de la OCDE en los otros dos países latinoamericanos, Chile (3,9 %, una décima menos que en abril) y en México (3,9 %, cinco décimas menos).