La Junta de Paz de Trump pide independencia para el comité de tecnócratas de Gaza

"En última instancia, nuestra valoración se basará en las acciones, y no en las promesas, para satisfacer las necesidades fundamentales de la población de Gaza. Las decisiones deben ser exhaustivas en lo que respecta a los requisitos establecidos en la hoja de ruta para impulsar la gobernanza, la seguridad y la transición en Gaza", señaló la Junta de Paz en su cuenta de X.

El mensaje llegó después de que el Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza anunciara este lunes su disolución para pasarle el testigo al comité formado por palestinos que deberá administrar el enclave de acuerdo con el pacto de alto el fuego suscrito en octubre de 2025.

En su comunicado, el Gobierno gazatí reiteró su "plena disposición de entregar las riendas" al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés y que depende de la Junta de Paz), un grupo de tecnócratas palestinos al que Israel aún no ha dejado entrar en la Franja palestina.

La Junta de Paz añadió en X que espera con interés que las conversaciones sobre la hoja de ruta concluyan con éxito, "incluidos los mecanismos de aplicación necesarios para que el Comité Nacional para la Administración de Gaza asuma la plena autoridad de gobierno".

"El principio fundamental sigue siendo 'una sola autoridad, una sola ley y un solo arma'. Esto implica la concentración de todas las armas bajo el control del Comité Nacional para la Administración de Gaza, tal y como se establece en el Plan Integral de Paz para Gaza y en la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", abundó la Junta de Paz promovida por el presidente de Estados Unidos.

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Y subrayó: "Una verdadera transferencia de autoridad debe permitir al Comité Nacional para la Administración de Gaza ejercer su mandato de forma independiente, lo que incluye la adopción de las decisiones administrativas y de gobernanza que se le han encomendado".

Nickolay Mladenov, representante de la Junta de Paz para Gaza, dijo en X que el anuncio de disolución del Gobierno del grupo islamista Hamás "pone de relieve la importancia de llevar a buen término las negociaciones sobre la hoja de ruta" de implementación del acuerdo de alto el fuego.

"Cuanto antes se alcance un acuerdo sobre las disposiciones de aplicación pendientes, antes podrá el Comité Nacional para la Administración de Gaza asumir sus responsabilidades, podrá iniciarse el desarme y la retirada de las fuerzas israelíes, y podrá ponerse en marcha la reconstrucción a gran escala", sostuvo Mladenov.

EE.UU. declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, que debía incluir la desmilitarización de Hamás, la creación de una fuerza internacional de estabilización y la entrada del comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja.