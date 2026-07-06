La OMI pide medidas para garantizar la liberación de 44 marineros retenidos por piratas

La OMI, organismo de la ONU con sede en Londres, señaló que estos marineros están en tres buques -MT Honour 25, Eureka y Sward-, detenidos entre abril y mayo frente a las costas somalíes y el golfo de Adén.

Domínguez ha resaltado la grave situación humanitaria que afrontan los tripulantes porque se están quedando sin alimentos y sin agua y viven bajo la amenaza constante de la violencia.

"Estos sucesos nos recuerdan de forma contundente que la amenaza que suponen la piratería y los robos a mano armada para la gente de mar no ha disminuido y sigue exigiendo vigilancia y apoyo a la acción coordinada", afirmó en su intervención hoy ante el Consejo de la OMI, reunido desde este lunes y hasta el viernes.

"Solicito su apoyo para garantizar su liberación en condiciones de seguridad", añadió.

Domínguez reafirmó su compromiso de colaborar con los Estados de abanderamiento, los ribereños, los organismos regionales y el sector marítimo para garantizar la liberación de los marineros.

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El secretario general instó a los propietarios de los buques y operadores a que tomen todas las precauciones necesarias para proteger a las tripulaciones, lo que incluye implantar las mejores prácticas de gestión en materia de protección marítima y realizar evaluaciones exhaustivas de riesgos antes de transitar por la región.

En los últimos tres meses, la OMI ha registrado 24 sucesos, tanto intentos como hechos consumados, de piratería y robos a mano armada en la región, en los que se han utilizado armas cada vez más peligrosas y se ha intensificado la violencia contra la gente de mar.

A nivel mundial, los actos de piratería y robos a mano armada cometidos en el mar de los que se ha tenido constancia aumentaron un 17 % entre 2024 y 2025, pasando de 146 a 171.

La OMI agrega que sigue vigilando de cerca la situación y apoyando los esfuerzos regionales contra la piratería a través del llamado Código de conducta de Yibuti y su enmienda de Yeda, que reúne a 22 Estados ribereños e insulares del océano Índico occidental y el golfo de Adén con el fin de reforzar la cooperación en materia de protección marítima.