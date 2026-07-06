La Policía ha liberado a más de 2.000 víctimas de trata en el último año y medio en España

Así lo afirmó este lunes el director general de la Policía, Francisco Pardo, en la inauguración del curso de verano de la Universidad Complutense sobre trata de personas organizado por la Fundación Policía Española en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Estos datos, según dijo, reflejan que la trata de personas "es una de las grandes lacras que sufre la sociedad, ya que se trata de la nueva esclavitud, y uno de los grandes retos globales en el ámbito de la seguridad".

Pardo destacó que "las catástrofes naturales, las persecuciones, las hambrunas y los conflictos, que están en el fondo de movimientos migratorios, exponen a miles de seres humanos a las redes criminales que se aprovechan del dolor humano para sacar una rentabilidad económica".

Para combatir esta tipología delictiva, en su opinión, "es fundamental la cooperación internacional y la coordinación en los diferentes ámbitos policiales".

El director general de la Policía subrayó que las víctimas de trata "padecen un escenario de crueldad que las deja marcadas para siempre y sufren de manera muy especial terribles secuelas emocionales y psicológicas".

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Según la directora gerente de la Fundación Policía Española, María Jesús Llorente, si bien la explotación sexual representa una de las formas más visibles de la trata, la explotación laboral ha experimentado un notable incremento en los últimos años y se manifiesta en sectores como la agricultura, la construcción o el trabajo doméstico.