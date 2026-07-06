Mamdani logra acuerdos por 2,3 millones con cuatro empresas por violar normas laborales

El acuerdo, comunicado junto al Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), establece que Walgreens abonará más de 1,6 millones de dólares a más de 570 empleados de tres tiendas en Brooklyn, además de 163.000 dólares en multas civiles, tras incumplir la Ley de Semana Laboral Justa, que obliga a notificar con 72 horas de antelación los horarios de trabajo y regula las horas adicionales.

DCWP determinó que la empresa no proporcionó a los trabajadores un aviso previo de 72 horas sobre los horarios de trabajo y les obligó a trabajar horas adicionales sin el aviso o consentimiento exigido por la Ley de Semana Laboral Justa, entre otras violaciones.

La empresa Allstar Security & Consulting pagará 270.000 a más de 900 trabajadores, más 30.000 en multas civiles y costas, por no proporcionar el tiempo libre protegido remunerado requerido por la Ley de Tiempo Libre Protegido.

Calzedonia, propietaria de la cadena de lencería Intimissimi, con sede en SoHo, pagará más de 169.000 dólares a más de 50 trabajadores por violar la Ley de Jornada Laboral Justa y obligarles a trabajar horas extras sin previo aviso, mientras que Kinship Coffee tendrá que desembolsar más de 67.000 dólares a más de 90 trabajadores.

También deberá pagar más de 9.000 dólares por violaciones a la Ley de Tiempo Libre Protegido, en tres estabeelcimientos en Queens.

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"Cuando una empresa no cumple con el horario o el tiempo libre de un trabajador, éste lo paga caro: pierde la recogida de sus hijos, un turno que tenía asegurado y tiene que buscar a toda prisa quién cuide a sus hijos con solo dos días de antelación", indicó Mamdani en el comunicado.

Destacó que estas leyes existen porque las familias trabajadoras merecen estabilidad laboral: "Si las empresas deciden infringirlas, pagarán las consecuencias", advirtió.

Mientras que el comisionado de Asuntos del Consumidor y Trabajadores, Levine, destacó que las leyes leyes de Jornada Laboral Justa y Tiempo Libre Protegido se promulgaron para brindar a los trabajadores la estabilidad y la previsibilidad que merecen.

Indicó además que las acciones judiciales que anunciaron hoy proporcionarán más de dos millones de dólares a los trabajadores cuyos derechos fueron vulnerados "y sirven como recordatorio de que el DCWP seguirá tomando medidas decisivas contra los empleadores, incluidas corporaciones como Walgreens, que violen las protecciones laborales".