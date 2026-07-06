Mamdani reclama a Trump protección migratoria a venezolanos en visita a centro de donación

Mamdani visitó el restaurante venezolano Lulla's, en Brooklyn, convertido en uno de los mayores centros de la región para la donación de comida, medicina y otros víveres para Venezuela; expresó su apoyo a los venezolanos en la ciudad e hizo un llamado a la "solidaridad", que extendió al Gobierno Trump.

"Seguiremos exigiendo que el Gobierno federal redesigne el TPS para Venezuela y restablezca protecciones humanitarias para los que viven en EE.UU. Después de dos grandes terremotos y años de inestabilidad política, ninguna persona honesta puede discutir que sea seguro volver a Venezuela", dijo, según un comunicado.

El alcalde estuvo acompañado por la jefa de Asuntos de Inmigración, Faiza N. Ali, que instó a Washington a "usar cada herramienta humanitaria posible", incluyendo la autorización de la Salida Forzosa Diferida, una suspensión administrativa temporal de la deportación autorizada por el presidente de EE.UU., y el TPS.

También intervino la jefa de Asuntos Internacionales, Ana María Archila, que destacó cómo los neoyorquinos se han volcado con la comunidad venezolana, y restaurantes como Lulla's, así como otros negocios y voluntarios, han establecido 20 puntos de donación en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, indica la nota.

"Nuestra administración está identificando maneras en que la ciudad puede apoyar estos esfuerzos de ayuda impulsados por la comunidad mientras compartimos nuestros conocimientos a medida que Venezuela pasa de la respuesta de emergencia al largo trabajo de recuperación y reconstrucción", dijo Archila.

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Las autoridades colaboraron con los voluntarios y felicitaron al propietario de Lulla's, Ivo Diaz, y animaron a cualquiera que quiera ayudar a acudir al establecimiento.

El TPS protege de la deportación y otorga permiso de trabajo a extranjeros que no pueden regresar a sus países de manera segura debido a una emergencia, como una guerra o un desastre natural, pero el Gobierno de Trump lo ha eliminado para muchos países como parte de su dura política migratoria.

De los 600.000 venezolanos amparados por el TPS, 250.000 perdieron el amparo en noviembre pasado y a los otros 350.000 se les vence la protección en octubre próximo.

Venezuela sufrió el pasado 24 de junio un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5. Como consecuencia del terremoto, al menos 3.535 personas han muerto y 16.740 han resultado heridas, según el último boletín publicado este lunes por el Gobierno venezolano.