Marruecos localiza un coche modificado para un atentado y arresta a 10 yihadistas

La Oficina Central marroquí de Investigaciones Judiciales (BCIJ), órgano antiterrorista, precisó en un comunicado que la intervención policial se desarrolló en siete ciudades tras un proceso de vigilancia e intercambio de información entre unidades de seguridad, que permitió identificar el vehículo y detener a los implicados.
En el marco de las pesquisas, los agentes localizaron el coche todoterreno en un garaje de la localidad de Inzegan, cerca de la ciudad sureña de Agadir, y comprobaron que su depósito de combustible había sido modificado en un taller clandestino para hacerlo funcionar con gas butano.
Esa alteración, según la investigación, estaba destinada a facilitar un atentado mediante explosión suicida o un posible atropello contra "objetivos e infraestructuras sensibles".
Las detenciones se desarrollaron en varias ciudades del país, entre ellas Agadir, Tarudant, Casablanca, El Yadida, Tetuán, Fkih Ben Saleh y Safi, en una operación simultánea.
La nota precisa que entre los detenidos se encuentra un menor de edad y una persona que ya había sido procesada en el marco de la ley antiterrorista.
Los registros permitieron además incautar armas blancas, prendas militares, manuscritos de contenido extremista, soportes digitales y material audiovisual, así como grabaciones con el texto de lealtad al EI y amenazas explícitas de cometer atentados en Marruecos.
También fueron halladas bombonas de gas butano, ollas a presión, algunas de ellas cargadas con clavos y conectadas a cables eléctricos, además de equipos de soldadura, pequeñas lámparas y sustancias químicas sólidas y líquidas.
La investigación apunta a que los miembros de la célula habían jurado lealtad al EI y habían recibido instrucciones directas de dirigentes del grupo en la región del Sahel.
Ese enlace internacional situaba a la célula, según el comunicado del BCIJ, dentro de la estrategia de "operaciones externas" del grupo, con órdenes de permanecer en Marruecos para ejecutar ataques y dejar para más adelante cualquier desplazamiento hacia zonas de conflicto.
La operación concluyó sin que se produjeran víctimas, y el coche fue asegurado por los técnicos encargados de desactivar y examinar los materiales explosivos.