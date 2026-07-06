Más de 300 evacuados tras colapsar parte de presa en China tras lluvias por tifón Maysak

El incidente se produjo en Hengzhou, ciudad bajo administración de la capital regional, Nanning, después de que el tifón dejara en Guangxi lluvias de hasta 553,8 milímetros, crecidas de ríos, inundaciones urbanas y cortes de electricidad.

Según personal del embalse citado por el medio Yicai, el dique sufrió dos brechas principales, con una longitud total de unos 50 metros, por las que comenzó a salir un gran volumen de agua hacia las zonas situadas aguas abajo.

El personal del embalse emitió avisos a los vecinos de la zona baja y comunicó la situación a las autoridades de recursos hídricos y al Gobierno local, mientras más de 300 residentes y trabajadores fueron trasladados de urgencia a zonas altas del área del embalse.

De momento no se han facilitado datos de posibles víctimas, aunque el embalse permanecía sin electricidad y con cobertura intermitente, lo que dificultaba el contacto con el exterior, según Yicai.

Los equipos de rescate y responsables locales llegaron a las inmediaciones del área afectada, pero no habían podido acceder al punto del colapso porque las carreteras estaban cortadas por las inundaciones, según las mismas fuentes.

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El temporal causado por Maysak dejó lluvias generalizadas en el sur de Guangxi entre el sábado y el domingo, con aguaceros de intensidad extrema en algunos puntos, según los servicios meteorológicos regionales citados por China Energy News.

Los datos meteorológicos e hidrológicos citados por el medio señalan que, en la mañana local del domingo, diez estaciones de seis ríos de Guangxi superaban el nivel de alerta entre 0,27 y 3,83 metros.

El Centro Meteorológico Nacional mantenía desde el fin de semana avisos por tifón, lluvias y tiempo convectivo, mientras que el Ministerio de Recursos Hídricos elevó del nivel cuatro al tres su respuesta de emergencia por inundaciones en Guangxi, una región de un área similar a la de Rumanía y con unos 50 millones de habitantes.

Maysak, el décimo tifón de la temporada y el primero que tocó tierra este año en China, ya había obligado a suspender vuelos, trenes y ferris en la provincia insular de Hainan y a activar respuestas marítimas en Cantón durante los últimos días.

China afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, con víctimas, evacuaciones y alertas por desastres geológicos, a las que se suma ahora la fase activa de tifones en sus mares próximos.