Ministra de defensa española lamenta que Europa sea "rehén" de Estados Unidos

Robles realizó esta reflexión durante su intervención en el curso de verano del CEU San Pablo (Universidad privada en Madrid) sobre 'geopolítica actual', en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, la víspera de la cumbre de la OTAN que se celebrará este martes y miércoles en Ankara (Turquía).

"Tengo una gran frustración porque creo que la Unión Europea (UE) en este momento no está a la altura de las circunstancias", ha comenzado diciendo al respecto la titular de Defensa, que ha advertido de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha dicho que la OTAN tiene que quedar para Europa".

La ministra española, que hizo referencia a "la insoportable levedad de Europa" en esta materia, recalcó que "faltan unos liderazgos de verdad para tener una iniciativa que permita que la falta de inversión que va a hacer Estados Unidos la pueda tener la UE".

En este sentido, estimó que la industria de defensa europea "tampoco está suficientemente a la altura de las circunstancias" y que todavía es "rehén" y lo será "durante muchos años de la americana".

"Muchas veces se anteponen intereses industriales a los propios intereses que debe tener la UE", recalcó.

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Por ello, manifestó que no quiere que España tenga "complejos" en defender las políticas de seguridad, la inversión en defensa y subrayó que debe haber una industria de defensa "potente y que cree puestos de trabajo".

"Y decirle a personas como el presidente de Estados Unidos que España y sus Fuerzas Armadas no aceptan lecciones de nadie, porque si hay un compromiso firme con los valores democráticos y con apoyar en Ucrania, Afganistán o en Líbano es el de España, de las Fuerzas Armadas españolas y, en definitiva, de los españoles en su conjunto", insistió.

La ministra española mantuvo que España va a cumplir sus compromisos y va a seguir siendo "un aliado responsable en la Alianza Atlántica".

Y por último, aseguró que España seguirá cumpliendo el 2 por ciento de inversión en defensa de su PIB "de una forma honesta" porque "no es un problema de cantidad, sino de capacidades y de compromiso con la paz".