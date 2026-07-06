Ministra peruana de la Mujer anuncia sanciones por supuesto maltrato a niños en guardería

Pariona manifestó su rechazo a "todo acto de violencia" contra niños y niñas, y ordenó, en aplicación del principio de interés superior del niño, la separación inmediata de las personas involucradas en una denuncia periodística contra la guardería Wawa Wasi Caritas Felices, ubicada en la sede principal del ministerio, según informó la agencia estatal Andina.

El ministerio agregó que el Centro Emergencia Mujer (CEM) brindará la atención integral a las niñas y niños presuntamente afectados, así como a sus padres y responsables de su cuidado.

El despacho de Pariona confirmó su compromiso con la protección integral de la niñez y reiteró que actuará con firmeza, transparencia y respeto del debido proceso para esclarecer los hechos, proteger los derechos de las presuntas víctimas y colaborar con las autoridades peruanas.

El programa televisivo Panorama presentó el domingo un reportaje que denunciaba expresiones ofensivas de las trabajadoras contra los menores que tenían a cargo en la guardería del ministerio, ubicado en el centro de Lima.

Los testimonios de extrabajadoras del centro, así como audios y videos, relataban que las actuales personas a cargo de los niños los llamaban con calificativos despectivos como "gorda", "patachueca", "cochina" y "llorón", además de hacerlos comer cuando habían vomitado sus alimentos.

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El reportaje promovió una visita de la Defensoría del Pueblo a la guardería, tras lo cual ésta entidad dirigió la denuncia a la Fiscalía para que evalúa una investigación por el presunto maltrato a los menores.

El ministerio de la Mujer también aclaró que las imágenes difundidas no corresponden a la actual gestión de Pariona, pero que el caso ha sido derivado al área de procedimientos administrativos disciplinarios para determinar responsabilidades y adoptar las medidas que correspondan.