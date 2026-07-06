Ministro de Justicia de Colombia renuncia tras críticas a políticas del presidente Petro

"He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el Ministerio de Justicia. Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente", publicó Cuervo en su cuenta de X.

El ahora exministro participó esta mañana en la conmemoración de los 35 años de la aprobación de la Constitución Política de Colombia, realizada en la Universidad Externado, donde aseguró que no fue una "buena decisión" dar estatus político a las disidencias de las FARC.

"Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las FARC. Creo que el Consejo de Estado reafirmó eso en una decisión la semana pasada porque eso violó el acuerdo de paz (...) no fue una buena decisión. Eso generó muchísimos problemas", afirmó Cuervo.

Estas declaraciones motivaron, horas después, a que el Gobierno pidiera su renuncia, tras solo cinco meses en el cargo y a solo uno del cierre de la actual administración de Petro, que está en proceso de transición para pasar el mando al presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Con esta decisión, el abogado dejó a medias el empalme entre el equipo saliente y entrante de esta cartera, luego de solo una reunión con Iván Cancino, quien lidera el empalme en materia de justicia para el gobierno entrante y se perfila como el próximo ministro, con quien sostuvo un diálogo sobre las negociaciones y el sometimiento de grupos armados ilegales, entre otros temas.

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Las diferencias entre Cuervo y el Gobierno de Petro se evidenciaron anteriormente cuando el exministro se opuso a la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por el mandatario, al considerar que su cartera se tenía que enfocar en un trabajo técnico y no en una discusión política.

Esta renuncia se presenta a solo un mes de que concluya la administración de Petro y se suma a otras previas, ya que el Ministerio de Justicia tuvo cuatro ministros titulares —Cuervo fue el cuarto— y al menos un encargado en los cuatro años del Gobierno actual.