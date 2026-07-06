Netanyahu dice que Turquía es una amenaza y EEUU no debería venderle cazas F-35

En una entrevista con el canal Fox News, Netanyahu dijo que el gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está "infectado por los Hermanos Musulmanes", y "pide abiertamente la aniquilación de Israel, ocupa la mitad de Chipre -un país miembro de la OTAN (sic)- y amenaza a Grecia, otro miembro de la OTAN. Y habla abiertamente de conquistar Jerusalén".

En este sentido, el primer ministro de Israel se equivocó en sus declaraciones al afirmar literalmente que Chipre es miembro de la OTAN, a la que no pertenece, si bien sí forma parte de la Unión Europea (UE).

Netanyahu aseguró en uno de los programas matinales más visto por las audiencias conservadoras en Estados Unidos que por asociación con el movimiento islamista de los Hermanos Musulmanes, que grita "muerte a América", Turquía, un miembro de la OTAN y socio estratégico de Estados Unidos, "no debería recibir F-35 o motores para sus cazas".

En opinión del primer ministro israelí, esa cooperación militar "afectará al equilibrio de poder en Oriente Medio, que en última instancia está garantizado por la superioridad aérea israelí y la presencia militar estadounidense" en l región.

Trump viajará mañana martes a Ankara para participar en la cumbre de la Alianza Atlántica y se reunirá con Erdongan, con el que mantiene una buena relación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Netanyahu aseguró que Turquía es aliado del grupo islamista palestino Hamás y que "apoya a los malos" en referencia a los enemigos de Israel.

Recientemente el ex primer ministro israelí Naftalí Bennet, una de las principales figuras de la oposición de Israel, llegó a decir que Turquía es "el nuevo Irán".