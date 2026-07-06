Noruega destaca la importancia del "diálogo con China" pese a las diferentes perspectivas

"Es importante tener un buen diálogo con China en tiempos turbulentos. Noruega quiere desarrollar más la cooperación en áreas de interés común", pero "también es importante poder hablar de asuntos en los que Noruega y China tienen perspectivas diferentes", dijo el jefe del Gobierno noruego al informar en un comunicado sobre su encuentro con Wang Yi.

"Entre otras cosas, traté el apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania, y subrayé la importancia de su contribución para lograr un alto el fuego y las negociaciones por una paz justa en Ucrania", abundó el líder noruego.

El jefe de Gobierno destacó que, aunque su país se beneficia en muchas áreas de la "cooperación con China", el gigante asiático representa "un creciente desafío para la seguridad de Noruega".

"Por eso estamos actuando con una creciente precaución con China por motivos de seguridad nacional, y estamos trabajando estrechamente con nuestros aliados para reducir vulnerabilidades, incluyendo la dependencia de actores chinos", afirmó Jonas Gahr Støre, que también comentó que "la situación de los derechos humanos" en el país asiático es "preocupante".

"La situación de los derechos humanos en China es preocupante. Noruega pide a las autoridades cumplir con sus obligaciones internacionales", agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En particular, el primer ministro aludió a la situación en el Tíbet, Hong Kong y Sinkiang.

También se reunió con el jefe de la diplomacia china el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, antes de que ambos pudieran compartir una cena de trabajo con el primer ministro.

Según el comunicado del Gobierno noruego, en la cita, uno de los temas importantes tratados por estos tres políticos fue cómo pueden Noruega y China "trabajar juntos para asegurar la libertad de navegación", además de abordar otros asuntos internacionales como la situación en Oriente Medio.

"También discutimos la evolución del comercio internacional en un momento caracterizado por el crecimiento de las tensiones y medidas que desafían principios básicos del libre comercio", afirmó Espen Barth Eide.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores noruego destacó que "China es un actor indispensable para la transición energética global".

"Redunda en nuestro interés cooperar en el combate contra el cambio climático", agregó en alusión a China.