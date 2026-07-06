Nube tóxica de un incendio en una planta de reciclaje al norte de Grecia llega a Atenas

Cientos de miles de vecinos de Salónica fueron instados por las autoridades a no salir este lunes por segundo día de sus casas, ya que la planta de reciclaje de plásticos, aluminio y tratamiento de residuos químicos seguía en llamas.

Este lunes se confirmaron rastros de estas sustancias, que incluyen hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas, compuestos orgánicos volátiles y metales, en Atenas e incluso en la península del Peloponeso, aún más al sur.

En Anthoupoli y Filothei, dos localidades en la periferia de Salónica, unos 700 vecinos tuvieron que ser evacuados, mientras el humo tóxico empezó a expandirse por toda la ciudad, informó a EFE una portavoz de los bomberos locales.

"Nos dejaron asfixiarnos. Cerramos las ventanas, pero el olor a plástico quemado se ha colado en las paredes. Los niños tosen, el aire les irrita los ojos", declaró a una emisora local un habitante de la parte oeste de Salónica, la más afectada por el incendio.

La portavoz explicó a EFE que "debido a la naturaleza de los materiales" no se puede aún saber cuándo exactamente las llamas en la planta de reciclaje serán extinguidas por completo.

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Desde el domingo a primera hora Protección Civil envió mensajes a los móviles de los habitantes de Salónica pidiéndoles que permanezcan en espacios internos con las puertas y las ventanas cerradas en pleno verano y con temperaturas que superan los 32 grados.

El incendio se declaró la noche del pasado sábado en Anthoupoli y empezó a quemar vegetación baja y, atizadas por fuertes vientos del noreste, las llamas se propagaron hasta la zona industrial de Oreokastro, donde prendieron fuego a la planta de reciclaje.

Desde entonces, la nube tóxica ha llegado hasta la región capitalina de Ática, confirmó en la emisora pública ERT un profesor de Química Analítica de la Universidad de Atenas.

El experto hizo especial hincapié en las partículas PM2.5, uno de los contaminantes más peligrosos para la salud pública, que al ser inhaladas pueden provocar desde problemas respiratorios hasta enfermedades cardiovasculares.