ONG independiente registra nuevo feminicidio en Cuba, el primero de este mes de julio

La ONG detalló en sus redes sociales que la víctima es Dayana Borges, de 26 años, quien fue asesinada por su pareja y padre de sus dos hijos menores de edad el pasado 1 de julio, en la vivienda que ambos compartían en Centro Habana, municipio de la capital cubana.

Según el informe de AT, el agresor "se suicidó luego de cometer tan terrible hecho".

La plataforma envió sus condolencias a los dos niños que quedan huérfanos de madre y padre, familiares y demás personas allegadas.

Las feministas sugirieron "atención especializada para los pequeños, que presenciaron la agresión contra su madre".

El Observatorio de Género de AT indicó, además, que mantienen un proceso para la revisión de casos como el de Borges, en los que, según reportan, "cada vez están más presente las drogas ilícitas, otro problema que se asocia a diferentes violencias, además de a la violencia feminicida".

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AT informó que investigan 12 posibles feminicidios, cinco intentos de este crimen y un asesinato de un hombre por motivos de género, alertados en 2025. Igualmente, la organización estudia 10 posibles feminicidios y tres intentos alertados en 2026.

La plataforma feminista advirtió en un informe relacionado con la violencia de género correspondiente a 2025 sobre "la persistencia de la violencia extrema" en Cuba contra las mujeres, especialmente en el ámbito de las relaciones formales y también con exparejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con "altos niveles de brutalidad".

En su análisis, AT señaló que en el 93,8 % de los casos verificados el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

La estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas.

Los datos elaborados por EFE, con base en el registro de ONG feministas, dan cuenta de al menos 46 asesinatos machistas en Cuba en 2025.