Organismo francés arremete contra la "preocupante exclusión" de niños en espacios públicos

Así lo afirmó la institución en un informe publicado este lunes y del que se hacen eco los medios franceses, en el que subrayó la importancia de respetar los derechos de la infancia frente al "fenómeno preocupante de exclusión" que esta enfrenta.

Si bien la CNCDH afirmó que los espacios 'No Kids' aún están "poco desarrollados" en Francia, esta constató un aumento en número que se suma a una menor presencia de los niños en el espacio público; según afirmaron, "considerablemente reducida desde hace unos cuarenta años".

Esta tendencia se agravó el pasado 8 de enero cuando la empresa pública de ferrocarriles franceses, SNCF, lanzó una nueva categoría de viaje, denominada 'Optimum plus', que restringía el acceso a menores de 12 años en algunos vagones de su línea París-Lyon.

Según la empresa, esta medida buscaba ofrecer "un espacio tranquilo a bordo" de algunos de sus vagones, puesto que acogía "un número restringido de pasajeros".

La propuesta provocó una gran reacción en las redes sociales que llegó a implicar al Gobierno francés, el cual inició el proceso que este lunes resultó en el informe de la CNCDH.

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En respuesta a la publicación de dicha institución, la alta comisaria de la Infancia francesa, Sarah El Haïry, agregó en un comunicado que "un niño no es ni una molestia ni un problema del que haya que mantenerse alejado".

"El dictamen de la CNCDH lo confirma: los niños tienen derecho a ocupar plenamente el espacio público; a que sean acogidos y tenidos en cuenta. No son ciudadanos de segunda clase", apostilló.

En su mensaje, la alta comisaria también opinó que, "a base de querer lugares sin niños, acabaremos por construir una sociedad sin infancia".

Actualmente se está redactando un proyecto de ley para la protección de la infancia en la cámara baja francesa, que se discutirá en sesión parlamentaria los próximos 15, 16 y 17 de julio.