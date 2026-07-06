Petro firma orden de extradición de alias Chiquito Malo, el máximo jefe del Clan del Golfo

"Decretada la extradición inmediata en caso de captura de alias Chiquito Malo, responsable del grupo organizado armado Clan del Golfo", la mayor banda criminal del país, expresó Petro en su cuenta de X.

Ávila Villadiego es requerido por una corte federal de Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.

En abril pasado la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York amplió la acusación en su contra al incluir delitos de narcoterrorismo y apoyo material a una organización terrorista extranjera, después de que Washington designara al Clan del Golfo como grupo terrorista.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Ávila Villadiego asumió el liderazgo del grupo tras la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga David en 2021.

Las autoridades lo señalan de coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia México y Centroamérica con destino final a Estados Unidos, además de dirigir una estructura responsable de homicidios, secuestros y otras acciones violentas para proteger sus operaciones criminales.

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Aunque Petro defendió la política de diálogos con organizaciones armadas ilegales, sostuvo que el Clan del Golfo incumplió las condiciones necesarias para avanzar en una negociación.

La versión fue rechazada por el abogado de la organización, Ricardo Giraldo, quien aseguró que la voluntad de paz del grupo está documentada desde 2022 y que el proceso avanzó durante casi cuatro años mediante reuniones oficiales, mecanismos de verificación internacional y acuerdos con el Gobierno.

El jurista también responsabilizó al Estado por el retraso en la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) previstas para integrantes del grupo y sostuvo que la organización mantiene su intención de continuar las conversaciones con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, al considerar que el proceso fue concebido como un acuerdo con el Estado y no únicamente con el actual Gobierno.

El Clan del Golfo, que tiene 9.840 integrantes, según un estudio de enero pasado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se dedica principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.