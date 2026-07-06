Portugal refuerza la vigilancia contra los incendios tras el gran fuego de Vouzela

La fuerza de seguridad informó este lunes en un comunicado de que mantiene a todo su dispositivo "en total disponibilidad" para reforzar la prevención, la vigilancia y la detección precoz de incendios rurales, así como la protección de la población y del patrimonio forestal.

Tras una primera fase centrada en la sensibilización ciudadana, la GNR ha anunciado que sus efectivos intensificarán ahora las labores de control y fiscalización del cumplimiento de las normas de seguridad en el terreno.

Desde comienzos de año, la Guardia ha realizado 4.680 acciones informativas dirigidas a la población y ha efectuado 8.549 notificaciones a propietarios para que adoptaran medidas preventivas destinadas a reducir el riesgo de incendios antes del inicio del periodo de mayor peligro.

Asimismo, hasta el pasado 3 de julio, la GNR había detenido a 134 personas por el delito de incendio forestal. En la mayoría de los casos, los arrestos se debieron a comportamientos negligentes en el uso del fuego.

Cuando el riesgo de incendio sea catalogado como muy alto o máximo, está prohibido encender hogueras o fuegos en espacios forestales y agrícolas, realizar quemas de restos vegetales, lanzar material pirotécnico, fumigar colmenas sin dispositivos de retención de chispas y circular con maquinaria agrícola o vehículos pesados que no dispongan de los sistemas de seguridad exigidos.

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El anuncio de la Guardia Nacional Republicana se produce en medio de un episodio de temperaturas extremas que mantiene amplias zonas de Portugal continental bajo un riesgo muy elevado o máximo de incendio forestal, según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Las autoridades portuguesas permanecen especialmente atentas tras el incendio declarado el pasado jueves en el municipio de Vouzela, en el distrito de Viseu (centro norte del país), que se convirtió en el mayor fuego registrado en el país en lo que va de 2026.

El fuego, que se propagó también a los municipios de Oliveira de Frades, Tondela y Águeda, quedó dominado este domingo, aunque alrededor de 1.200 efectivos continúan desplegados para evitar reactivaciones favorecidas por las altas temperaturas y el viento.

Las estimaciones del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) sitúan la superficie afectada por encima de las 12.000 hectáreas, mientras diversos balances elevan esa cifra hasta cerca de 14.000 hectáreas, lo que convierte al siniestro en el más extenso del año en Portugal.

Durante la emergencia, Portugal activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil y solicitó apoyo internacional, entre él medios aéreos y efectivos españoles, que participaron en las labores de extinción junto a los equipos portugueses.

Además, el Gobierno decretó el estado de alerta hasta este lunes ante el alto riesgo de incendios en todo el Portugal continental, y el ministro del Interior, Luís Neves, adelantó el sábado que se contempla la posibilidad de alargarlo durante la próxima semana.