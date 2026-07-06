Presidenta de SpaceX dona 320 millones de dólares en acciones al programa 'Cuentas Trump'

Shotwell, que también es directora de operaciones de SpaceX y una de las principales accionistas individuales de la empresa, explicó en la red social X que la aportación incluirá acciones de SpaceX de su propiedad y de su marido.

"Nosotros hemos tenido suerte en nuestras carreras y esperamos que este regalo anime a la próxima generación a continuar el camino de permitir que la humanidad viva y vuele entre las estrellas", escribió.

La directiva señaló que la donación tendrá "un poco más de énfasis" en niños que viven cerca de su residencia en el centro de Texas, aunque beneficiará a cuentas abiertas para menores de todo el país.

Trump protagonizó este lunes una apertura simbólica junto a la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq para celebrar el lanzamiento de las 'Cuentas Trump' para niños de EE.UU., financiadas en parte por el magnate Michael Dell, fundador y director ejecutivo de la empresa tecnológica Dell.

El programa, creado bajo la ley presupuestaria aprobada por el Congreso y promulgada por Trump, comenzó oficialmente el 4 de julio y contempla un depósito inicial de 1.000 dólares por parte del Departamento del Tesoro para los bebés nacidos entre 2025 y 2028.

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Las cuentas permiten acumular fondos con ventajas fiscales destinados al futuro de los menores, aunque el dinero no puede retirarse hasta que cumplan 18 años.

Además de SpaceX, empresas como Intel, Robinhood y Micron han anunciado aportaciones adicionales al programa de las 'Cuentas Trump' para hijos de sus empleados.

El anuncio de Shotwell llega después de que Trump afirmara la semana pasada en una entrevista con CNBC que esperaba que el consejero delegado y fundador de SpaceX, Elon Musk, hiciera una donación de acciones de la compañía al programa.