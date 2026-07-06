Primer ministro armenio llega a Rusia para asistir a una exposición

Las imágenes de la llegada de Pashinián al evento fueron difundidas en sus redes sociales.

Se trata de la primera visita de trabajo de Pashinián al extranjero tras la revalidación de su mandato al frente del Gobierno armenio.

Precisamente el Tribunal Constitucional de Armenia rechazó este fin de semana las peticiones de partidos opositores armenios de anular los resultados electorales del 7 de junio en los que el partido de Pashinián salió como el principal ganador.

Se espera que hoy el primer ministro armenio hable en la sesión plenaria de Innoprom y se reúna con el jefe del Ejecutivo ruso, Mijaíl Mishustin.

Antes de las elecciones en Armenia, Pashinián ya dejó claro que tenía intención de viajar a Rusia después de la votación para limar asperezas entre los dos países.

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El político armenio también se niega a calificar de "sanciones" las restricciones a la importación de productos armenios que impuso Rusia en los últimos meses y asegura que Ereván y Moscú podrán resolver sus problemas.

Rusia comenzó a imponer restricciones a los productos armenios, coincidiendo con el aumento de las declaraciones del país caucásico sobre sus planes de acercarse a la Unión Europea.

En mayo pasado, Ereván acogió la primera cumbre Armenia-UE y una reunión de alto nivel de la Comunidad Política Europea a la que asistió, entre otros invitados, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, algo que provocó un fuerte rechazo en Moscú.