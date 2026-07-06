Primer ministro australiano se disculpa por controvertido comentario sobre Kylie Minogue

La controversia se desató el viernes, cuando fue publicado el episodio del programa 'Bush Deep' en el que la presentadora, Nikki Osborne, conversó con el líder laborista de forma distendida e hicieron varias bromas, incluso sobre la posibilidad de contactar al mandatario estadounidense, Donald Trump, en medio de la entrevista.

Durante la segunda mitad de la conversación, Osborne pidió a Albanese, de 49 años, que escogiera entre Minogue y las también artistas australianas Nicole Kidman y Rhonda Burchmore para acostarse, casarse o tener una cita.

En primera instancia, el mandatario no escogió a ninguna y respondió que estaba recién casado, pero la presentadora le pidió que fingiera que esa relación había terminado y que se imaginara en ese escenario.

Fue allí cuando Albanese dijo: "Kylie, claramente".

Osborne preguntó entonces si se casaría, se acostaría y saldría con la intérprete de 58 años y el dirigente respondió: "Todas las anteriores, ella es magnífica".

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La respuesta fue criticada por usuarios en redes sociales y por políticas contrarias a Albanese, entre ellas la senadora liberal Sarah Henderson y la diputada independiente Zali Steggall, quienes calificaron los comentarios de obscenos e inapropiados.

El primer ministro ha intentado resolver la polémica con una declaración publicada este lunes, citada por la cadena pública ABC, en la que dice: "Me disculpo inequívocamente por los comentarios".

En vista de las críticas, la ministra del Gobierno, Tanya Plibersek, y el vice primer ministro, Richard Marles, defendieron el enfoque de igualdad de género de las políticas de Albanese, en el poder desde 2022.

Hasta ahora, Minogue no ha hecho comentarios públicos al respecto.

La cantante, que debutó en 1987, es la estrella musical más popular de Australia, con millones de seguidores en las redes sociales.