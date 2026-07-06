Rusia lanzó esta madrugada contra Ucrania 68 misiles y 351 drones

Las defensas aéreas ucranianas derribaron 37 de los misiles y 326 drones. Ninguno de los misiles balísticos pudo ser derribado, lo que confirma la escasez ucraniana de misiles interceptores PAC-3 para sistemas Patriot de la que el presidente Volodímir Zelenski advierte a diario a sus socios.

Las defensas ucranianas tampoco pudieron interceptar ninguno de los seis misiles antibuque Zirkón y Óniks utilizados esta madrugada por Rusia para atacar Ucrania.

Casi todos los misiles de crucero empleados por las fuerzas del Kremlin fueron derribados.

Un total de 29 misiles y 18 drones impactaron en 34 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Al menos 11 personas murieron, según las autoridades locales, a consecuencia del ataque en Kiev, que fue el principal objetivo de los misiles y drones rusos.