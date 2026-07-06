Sánchez irá a la cumbre de la OTAN con datos que rebaten las acusaciones de Trump

Desde que en la cumbre del año pasado España fuera el único país que no secundó el gasto de defensa hasta el 5 % de su PIB para 2035, se han sucedido las críticas de Trump, acrecentadas después de que el Gobierno considerara que la guerra contra Irán estaba fuera del derecho internacional y prohibiera el uso para ella de las bases militares en Morón y Rota.

Aunque el deseo de Madrid es que la cita de Ankara no se centre en ese reproche de Trump a España y a otros países europeos, fuentes del Gobierno español aseguran que Sánchez acude muy tranquilo y con los deberes hechos, tal y como aseguran que lo atestigua la propia OTAN.

Recuerdan, por ejemplo, que el Comité de Política y Planes de Defensa de la Alianza concluyó que España había logrado sus objetivos de capacidades fijados para 2025 y que lo había hecho con un grado de cumplimiento superior a la media europea y a otros países como Canadá.

De la misma forma, subrayan que es el séptimo país que más ha cumplido de los 32 miembros de la OTAN, el tercero con más efectivos desplegados en misiones de paz, y el primero en aportación de soldados en el flanco oriental.

A ello suman que es el segundo mayor contribuyente de capacidades navales de la Alianza y el cuarto en capacidades aéreas, a la vez que está desempeñando un papel importante en la defensa de Ucrania.

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Todo ello recalca el Ejecutivo que ha sido posible gracias a haber consolidado un gasto en defensa del 2 % del PIB, porcentaje que considera compatible con el estado del bienestar frente a un compromiso del 5 % que lo impediría.

Además, en España existe el convencimiento de que muchos países que se han comprometido a ello no lo lograrán, y las fuentes llaman la atención sobre las decisiones que están adoptando en ese camino, como subidas de impuestos, incremento de la deuda y recortes sociales.

De ahí la tranquilidad con la que reiteran que Sánchez afronta esta cumbre ante la imprevisibilidad de Trump, al que instan a que si tiene otros datos, los exponga.

También sale el Gobierno al paso de las dudas de Rutte de que España pueda cumplir gastando un máximo del 2,1 % del PIB, señalando que se trata de un asunto muy serio para trabajar con meras especulaciones.

En cualquier caso, las fuentes asumen que la discrepancia con Trump y con Rutte (al que reconocen no obstante la posición incómoda y de equilibrio que tiene que guardar) sigue existiendo, y que España no cederá en su determinación de no comprometerse a gastar un 5 % de su PIB en defensa.