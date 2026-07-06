“Sin comentarios”, dice Italia sobre nuevo ataque de Trump contra la premier Meloni

Dos ministros italianos salieron hoy n defensa de la jefa del Gobierno, Giorgia Meloni, tras un nuevo ataque de Donald Trump en vísperas de una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Turquía.

El presidente estadounidense publicó ayer en su plataforma Truth Social una imagen manipulada en la que la primera ministra italiana aparecía con los ojos desorbitados frente a él, acompañada de un mensaje en mayúsculas: “Orden de alejamiento requerida”.

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El viceprimer ministro y jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, dijo a la cadena Sky TG24 que el mensaje, reproducido en portada por todos los grandes diarios italianos hoy, “no requiere comentarios”.

Pase de página

“Hemos dicho desde el principio que no responderíamos a este tipo de declaraciones, así que pasamos a otro tema”, añadió el ministro de Relaciones Exteriores, y aseguró estar convencido de que las relaciones transatlánticas van mucho más allá de las declaraciones individuales.

Por su parte el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, que acompañará a Meloni el martes y el miércoles a la cumbre de la OTAN en Ankara, dijo que “lo esencial es preservar las relaciones transatlánticas”.

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“Lo importante es mantener la unidad de la Alianza Atlántica y del mundo occidental”, declaró a Sky TG24. Meloni, que se abstuvo de hacer comentarios, ya había sido blanco en junio del presidente estadounidense, quien afirmó -sin aportar pruebas- que la dirigente de extrema derecha italiana le había suplicado que se tomara una foto con él durante una cumbre del G7 unos días antes.