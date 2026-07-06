Transición en Ministerio del Interior de Colombia inicia con tono cordial entre titulares

"El objetivo es contestarle todas las dudas que ellos tengan", afirmó Benedetti al instruir a los funcionarios del Ministerio del Interior que respondan todos los requerimientos de información que formule el equipo designado por Lara durante las mesas técnicas que comenzarán este martes.

Durante el encuentro, en el que participaron los viceministros, directores y funcionarios de esa cartera, así como el equipo designado por Lara, Benedetti explicó que previamente sostuvo una conversación "larga" con el futuro ministro y que posteriormente ambos revisaron la estructura de esa cartera con parte del equipo entrante.

Benedetti explicó que las mesas técnicas revisarán cada una de las dependencias del ministerio y deberán elaborar actas e informes que servirán para la entrega de la cartera a la nueva Administración.

Al tomar la palabra, Lara agradeció la disposición del equipo saliente y expresó su deseo de que la transición se desarrolle "de forma muy armónica, muy cordial y, naturalmente, lo más productiva y eficiente posible".

La reunión contó, por parte del Gobierno saliente, con los viceministros Gabriel Rondón y Jaime Berdugo, la secretaria general, Nancy Stella León, y la jefe de gabinete, Mariana Gómez, entre otros funcionarios.

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El equipo de Lara estuvo integrado por Hitler Chaverra Ovalle, Carlos Eduardo Gechem Sarmiento, Hilda María Pardo y Jorge Ernesto Roa Roa.

La transición entre Petro y De la Espriella, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto, ha estado marcada por cruces de declaraciones y diferencias políticas, al punto que el mandatario saliente y el presidente electo no se reunirán durante el proceso de traspaso del poder.

Este lunes Petro endureció su rechazo al resultado de la segunda vuelta de los comicios presidenciales del pasado 21 de junio al insistir en que De la Espriella "no ganó" y que no reconoce la legitimidad del futuro Gobierno.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro reiteró sus denuncias de un supuesto fraude electoral mediante la manipulación de algoritmos durante el escrutinio y aseguró, sin aportar pruebas, que la votación se alteró para favorecer a De la Espriella, que ganó las elecciones con 12,9 millones de votos frente a los 12,7 millones que obtuvo su rival, el izquierdista Iván Cepeda.