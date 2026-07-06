Ucrania ataca una refinería a 250 kilómetros de Moscú y deja sin electricidad a Sebastopol

Según informó este lunes el canal de Telegram independiente ruso Astra, los drones ucranianos atacaron la refinería Yarosavnefteorgsintez.

La información fue confirmada por el canal ucraniano Exilenova+, que monitorea los ataques contra la retaguardia rusa.

Las autoridades locales se limitaron a indicar que los dones atacaron la región, lo que causó nuevamente el bloqueo de la carretera a Moscú.

El gobernador local, Mijaíl Yevraev, que publicó la noticia en su canal de MAX, el sistema de mensajería ruso, no dio detalles sobre las consecuencias del ataque.

No es la primera vez que Ucrania ataca esta instalación, una de las mayores de su tipo en Rusia; en mayo pasado la refinería se incendió tras la caída de fragmentos de drones.

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En la región de Leningrado fueron derribados 56 drones, según el gobernador local, Alexandr Drozdenko.

"Preliminarmente hay daños a infraestructura en el polígono Luzhski, en los puertos de Ust-Luga y Visotsk (...) Paliamos las consecuencias. Según datos previos, no hubo víctimas", escribió en MAX sin ofrecer más detalles.

En la anexionada Sebastopol el ataque interrumpió el servicio eléctrico, según el gobernador de la ciudad, Mijaíl Razvozháev.

El gobernador alertó que los trolebuses no darán servicio este lunes y que los servicios comunales se conectaron a líneas eléctricas de reserva.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este lunes del derribo de 519 drones ucranianos de largo alcance lanzados contra 20 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov.