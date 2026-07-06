Varsovia dice que EE.UU reanudará su despliegue de tropas en rotación en Polonia

El ministro dijo que recibió "información de la señora Stephanie Holmes, Embajadora Adjunta de Estados Unidos en Polonia, y del Agregado Militar de Estados Unidos en Polonia, de que la rotación de tropas estadounidenses, suspendida hace varias semanas, se reanudará, continuará y, en las próximas semanas, se completará".

Kosiniak-Kamysz, que habló tras la firma de un acuerdo estratégico entre el consorcio estatal de fabricación de armamento Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) y la empresa estadounidense Anduril, subrayó que "Polonia es un verdadero socio transatlántico" y "un aliado leal y ejemplar, como suelen decir nuestros socios estadounidenses".

El pasado 13 de mayo, Washington anunció la interrupción del despliegue de un contingente de 4.000 soldados con destino a Polonia cuando ya había comenzado la operación de traslado.

Apenas ocho días después, el 21 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en un mensaje en su red Truth Social que enviaría 5.000 tropas adicionales a Polonia.

Actualmente hay unos 10.000 militares de Estados Unidos desplegados en bases en Polonia, la mayoría de ellos en régimen rotativo y asignados al dispositivo de disuasión del flanco oriental de la OTAN en Europa.

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Además, en marzo de 2023 se instaló en Poznán el puesto de mando avanzado del V Cuerpo del Ejército estadounidense, con la misión de coordinar la planificación operativa, el mando y control de las fuerzas terrestres estadounidenses en el flanco oriental de la OTAN.

Este lunes, en virtud del acuerdo entre PGZ y Anduril, destinado a la producción de misiles de crucero de bajo coste "Barracuda 500" en suelo polaco, Polonia se convirtió en el primer socio europeo de dicha firma de tecnología militar estadounidense.

Polonia obtendrá gracias a este acuerdo la exclusividad para el ensamblaje, la transferencia de tecnología y la futura producción de una versión adaptada localmente de estos proyectiles, lo que la posiciona como un centro de referencia industrial y militar en la región.