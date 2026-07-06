Venezuela ha inspeccionado casi 6.000 viviendas tras doble terremoto de hace doce días

"Hemos empezado a desplegarnos en el país, hoy día tenemos un poco más de 5.000, casi 6.000 inspecciones en los siete estados del país -que fueron afectados-", dijo este lunes el presidente de la comisión y nuevo ministro de Transporte, Francisco Garcés, durante una rueda de prensa acompañado por ingenieros.

Estas primeras inspecciones, explicó, buscan determinar en qué estados se encuentran las infraestructuras.

"Esta es una inspección inicial, rápida, de la infraestructura, a fin de establecer si la misma es habitable o no", añadió.

Según Garcés, de las casi 6.000 inspecciones, el 70 % de las estructuras son habitables, mientras que el 30 % se encuentran en uso restringido, lo que implica que necesitan una inspección adicional o tienen algún tipo de riesgo para la vida.

La NASA, a partir de imágenes satelitales, indica que los temblores podrían haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

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Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, mantiene en 856 la cantidad de edificios afectados y en 190 la de los colapsados.

Según cifras oficiales, 17.854 personas perdieron sus viviendas, por lo que se han habilitado 82 campamentos temporales.

Garcés señaló que la comisión también trabaja con equipos de Naciones Unidas y de México, Israel y Chile, entre otros.

"Han venido de manera voluntaria, algunos enviados por los Gobiernos, también de España, de Portugal, que hemos hecho inspecciones conjuntas", dijo.

Desde la semana pasada, el Colegio de Ingenieros convocó a estudiantes de ingeniería, arquitectura y profesionales para pertenecer a las brigadas de inspección.

El ingeniero Carlos González indicó este lunes que en tres días se certificaron 1.538 voluntarios, desplegados en 90 brigadas. Una brigada puede hacer hasta cinco inspecciones en un día.

Tras más de una semana después de los terremotos, algunas familias siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros de edificios colapsados y morgues, mientras que quienes se quedaron sin hogar duermen en carpas en las calles o han sido reubicados en refugios.

La capital venezolana intenta retomar la rutina, con varios comercios abiertos y transporte público en funcionamiento, mientras que varias calles continúan cerradas para facilitar el trabajo de maquinarias y cuerpos de seguridad en las labores de remoción de escombros.